مجلس الأمن الدولي يوافق على تعيين ملادينوف مبعوثاً أمميًا إلى ليبيا

ليبيا – وافق مجلس الأمن الدولي على اقتراح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا للمنظمة إلى ليبيا، والنرويجي تور وينسلاند مبعوثًا إلى الشرق الأوسط.

ووفقًا لما ذكره موقع “روسيا اليوم” أمس الثلاثاء فأن ملادينوف الذي أمضى السنوات الخمس الماضية وسيطًا للأمم المتحدة بين إسرائيل وفلسطين سيحلُّ مكان غسان سلامة، الذي تنحّى عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس الماضي، بسبب الإجهاد.

أما وينسلاند الذي سيصبح المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط، فيشغل حاليًا منصب المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية