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تحت خط الفقر .. المصراتي : سعر الصرف الجديد خفض دخل بعض المواطنين إلى دولار ونصف يوميًا

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الصحفي محمود المصراتي أن سعر الصرف الجديد الموحد المعلن اليوم وضع الليبيين تحت خط الفقر بكل مالذلك من معنى نظرًا لسقف المرتبات المعمول به في الدولة .

وكتب المصراتي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بأن ” رب الأسرة الذي يتقاضى مثلاً مرتب 500 دينار ليبي شهريا سيعادل مرتبه حوالي 100 دولار شهريا أي مايعني ان لهذه الاسرة دخل يزيد عن 3 دولارات لليوم بقليل واذا فرضنا أن هذه الأسرة مكونة من شخصين فقط سيكون دخلهم في اليوم حوالي دولار ونصف   ” .

أما رب الأسرة الذي يتقاضى مرتب 1000 دينار ليبي شهريا سيعادل مرتبه 200 دولار شهريا واذا قسمت على 30 يوم سيكون الدخل اليومي لهذه الاسرة 6 دولارات لليوم أي أن دخل الفرد الواحد في هذه الأسرة سيكون دولار واحد اذا افترضنا انها مكونة من ستة أشخاص .

وختم المصراتي قائلًا : ” اذا لم يثور هذا الشعب اليوم لكنس هذه الزمرة الفاسدة من مناصب سيادية وحكومات وبرلمان وبعثة أممية ويطالب بانتخابات في غضون أسابيع لن تقوم لنا قائمة ، ستباع الأعضاء والأجساد ، رجال ونساء لأجل لقمة العيش ” .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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