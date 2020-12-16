في مصراتة.. «معيتيق» يناقش  الوضع الأمني والسياسي مع السفير الأمريكي 

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق” اليوم الأربعاء، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا.

وأوضح حساب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، التابع لحكومة الوفاق، على فيسبوك، في إيجاز صحفي، أن «معيتيق» اجتمع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، وارتكز الاجتماع الذي عقد في مدينة مصراتة على مناقشة الوضع الأمني والسياسي”.

وتابع الإيجاز، أن “الاجتماع جاء في ظل التطورات الأخيرة ودعم الولايات المتحدة للحل السياسي بالإضافة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية من خلال حث مجلس إدارة المصرف المركزي القيام بخطوات ايجابية لمعالجة الازمة الاقتصادية والتأكيد على أن المسارات الاقتصادية والسياسية هي الطريق لدعم الاستقرار وتجنب التصعيد العسكري”.

وأكد الاجتماع على ” تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين بما يخدم المصلحة المشتركة”، بحسب الإيجاز.