البعثة الأممية تشيد بقرار توحيد سعر صرف الدينار

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال اجتماعه صباح اليوم الأربعاء، بشأن توحيد سعر صرف الدينار الليبي.

واعتبرت البعثة، هذا القرار خطوة مهمة ومطلوبة نحو التخفيف من معاناة الشعب الليبي وعلامة جيدة على أن هذه المؤسسة السيادية والحيوية متجهة نحو الاتحاد.

وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، على أن “الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين – ولا سيما السياسيين الفاعلين في البلاد – لإبداء شجاعة وتصميم وقيادة مماثلة ووضع مصالحهم الشخصية جانباً وأن يتجاوزوا خلافاتهم من أجل الشعب الليبي بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها.”