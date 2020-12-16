«مكافحة الأمراض»: 560 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 576 شخصا ووفاة 5 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020م وفقا للبيان رقم (277).

واستلم المركز عدد (3300) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: مختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (940) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (89) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1010) عينة، مختبر فرع المركز مصراته عدد (309) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (49) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (85) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (151) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (84) عينة، مختبر فرع المركز ترهونة عدد (88) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (90) عينة، المختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (61) عينة، مختبر فرع المركز الكفرة عدد (3) عينات، مختبر مصراته الطبي عدد (143) عينة، مختبر فرع المركز طبرق عدد (10) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2740) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (560) عينة موجبة لفيروس كورونا (433 جديدة + 127 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 256 حالة جديدة

عدد 38 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 13 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 4 حالة جديدة

عدد 57 حالة مخالطة

4.القره بوللي

عدد 4 حالة جديدة

5.قصر بن غشير

عدد 1 حالة جديدة

6.نالوت

عدد 3 حالة جديدة

7.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة جديدة

8.الماية

عدد 14 حالة جديدة

9.المنشية

عدد 6 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

10.السبيعة

عدد 2 حالة جديدة

11.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

12.الكفرة

عدد 3 حالة جديدة

13.يفرن

عدد 2 حالة جديدة

14.الزهراء

عدد 6 حالة جديدة

15.الزاوية المركز

عدد 25 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

16.الجفارة

عدد 2 حالة جديدة

17.صرمان

عدد 1 حالة جديدة

18.سبها

عدد 3 حالة جديدة

19.مرزق

عدد 1 حالة جديدة

20.تراغن

عدد 2 حالة مخالطة

21.أوباري

عدد 3 حالة جديدة

22.القطرون

عدد 1 حالة جديدة

23.الغريفة

عدد 2 حالة جديدة

24.الرقيبة

عدد 1 حالة جديدة

25.الشاطئ

عدد 10 حالة جديدة

26.الزنتان

عدد 6 حالة مخالطة

27.العوينية

عدد 2 حالة جديدة

28.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

29.جنزور

عدد 48 حالة جديدة

30.ترهونة

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

31.السواني بن أدم

عدد 2 حالة جديدة

32.السائح

عدد 1 حالة مخالطة

33.زواره

عدد 1 حالة مخالطة

34.غريان

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

35.زليتن

عدد 5 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 576 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 444 حالة في طرابلس

2.عدد 17 حالة في صرمان

3.عدد 1 حالة في الشاطئ

4.عدد 6 حالات في قصر بن غشير

5.عدد 5 حالات في السبيعة

6.عدد 5 حالات في باطن الجبل

7.عدد 3 حالات في الزنتان

8.عدد 21 حالة في مصراته

9.عدد 17 حالة في العجيلات

10.عدد 29 حالة في الزاوية المركز

11.عدد 28 حالة في زلطن

تفاصيــــــل الــــ ( 5 ) حالة الوفاة

1.عدد 2 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

3.عدد 1 حالة في مصراته

4.عدد 1 حالة في سرت

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 92577

2.الحالات النشطة : 28533

3.المتعافين : 62720

4.الوفيات : 1324