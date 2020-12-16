القائم بأعمال السفارة الألمانية يجري زيارة لبلدية بنغازي

ليبيا – وصف السفير الألماني لدى ليبيا اللقاء الذي جمع القائم بأعمال السفارة ديفيد جوديش وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري وكذلك أعضاء من مجلس بلدية بنغازي بالبنّاء.

المجتمعون استعرضوا وفقًا لتغريدة نشرتها السفارة الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ما قامت به المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، من خلال مشاريع الحكم المحلي والوضع الأمني ​​والتعاون الاقتصادي.

كما تطرّق جوديش إلى الدور الذي تقوم به ألمانيا من خلال الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بدعم العديد من المشاريع والأعمال والبرامج، كذلك الدعم عن طريق منظمة الصحة العالمية خلال جائحة كورونا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية