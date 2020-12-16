عقيل: أيام عصيبة تنتظر تركيا بعد تعيين ملادينوف مبعوثا أمميا إلى ليبيا

أكد عز الدين عقيل الباحث السياسي، أن تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا جديدًا لمنظمة الأمم المتحدة إلى ليبيا يؤشر لأمور إيجابية، بينها مرور تركيا بأيام عصيبة في ليبيا.

وقال عقيل في تصريحات صحفية، إن تعيين الدبلوماسي البلغاري سيساعد الأوروبيين في المساهمة في الوصول لحل للأزمة الليبية.

وأعطى مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، الضوء الأخضر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا جديدًا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، بعد عشرة أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في خطوة عزاها إلى دواع صحيّة.

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