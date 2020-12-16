تعديل سعر الصرف.. محاولة للتغطية على الفساد والسرقات وعواقب وخيمة يتحملها المواطن

أثار قرار تعديل سعر الصرف الذي اتخذه مجلس إدارة المصرف المركزي، ردود فعل غاضبة في أوساط الشارع الليبي، حيث رأى البعض أن تعديله بهذا الشكل يعد تغطية على المليارات التي سرقها المسؤولين من أموال الشعب الليبي.

ورأى آخرون أن سعر الصرف الجديد سيترتب عليه زيادة في أسعار المحروقات، وغيرها من أسعار وخدمات يتم تقديمها للمواطنين بسعر مدعوم، مشيرين إلى أن الشعب سيتحمل بذلك سرقات واختلاسات المسؤولين.

‏وأوضح خبراء أن توحيد سعر صرف الدولار بـ 4.48 بقرار من المصرف المركزي في دولة تنتج مليون و300 ألف برميل يوميا بخلاف سعره الأول الذي كان 1.40 يعني أن المواطن سيتحمل دفع الفارق 3.08 دينار لسداد ما نهبته الحكومات وما ذهب لتركيا من مليارات بالإضافة لما سرقه التجار والمليشيات.

هذا وكان المصرف المركزي قد قرر في وقت سابق، اليوم الأربعاء، تعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة لكل دينار، أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار ابتداء من الثالث من شهر يناير المقبل، موضحا أن هذا القرار جاء خلال اجتماع تم عقده اليوم بين جميع أعضاء مجلس إدارة المصرف، وبناءا على توصية اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات توحيد سعر الصرف.

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