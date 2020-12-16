العرادي: البعثة مستمرة بالبحث عن آلية لاختيار السلطة التنفيذية.. وبقاء الرئاسي الحالي عارٍ عن الصحة

ليبيا – قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عبد الرزاق العرادي إن البعثة الأممية مستمرة في البحث عن الآلية التي سيجري على أساسها اختيار السلطة التنفيذية التي ستعنى بموضوع الانتخابات، لافتًا إلى أن بقاء المجلس الرئاسي الحالي وحكومته للانتخابات القادمة “عارٍ عن الصحة”.

العرادي أشار في تصريح لشيكة “الرائد” إلى أنه تم الاتفاق على تحديد 21 ديسمبر موعدًا لبدء المرحلة التمهيدية المقبلة، لافتًا إلى أن المسار المتعلق بالانتخابات المحددة في 24 ديسمبر العام المقبل قد فتح آمالًا بإجرائها في موعدها.

وأكد أن مجلسي النواب والدولة لديهم 60 يومًا من التاريخ المحدد للوصول إلى التفاهم حول شاغلي المناصب السيادية، وإلا سينقل الاختصاص إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وبينّ أن البعثة ستشكل لجنة استشارية للتوصل للنسبة التي سيتم على أساسها المفاضلة بين الخيارين الثاني والثالث في اختيار السلطة التنفيذية.