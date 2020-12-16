البعثة الأممية لدى ليبيا ترحب بقرار توحيد سعر صرف الدينار

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر صرف الدينار كخطوة مهمة نحو تخفيف معاناة الشعب الليبي.

وبينت البعثة في بيان لها أنها تعتبر هذا القرار علامة جيدة على أن هذه المؤسسة السيادية والحيوية متجهة نحو الاتحاد.

وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، على أن الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين لا سيما السياسيين الفاعلين في البلاد، لإبداء شجاعة وتصميم وقيادة مماثلة، ووضع مصالحهم الشخصية جانبا من أجل الشعب الليبي بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية للمؤسسات.

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