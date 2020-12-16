“الوكالة الأمريكية للتنمية” لـ”العقوري”: على استعداد للتعاون مع “النواب” ودعم الانتخابات

أجرى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري اجتماعاً عبر تقنية الاتصال الافتراضي مع مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في ليبيا “جون بينيل “، حيث ناقش الطرفان برامج الوكالة في ليبيا وسبل التعاون بين البرلمان والوكالة.

وبحسب إيجاز صحفى لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أكد “العقوري” على حرص لجنة الخارجية بمجلس النواب على دعم برامج الوكالة، كما حث على إعطاء الأولوية لدعم مشاريع الشباب والفئات الضعيفة وكذلك تطوير قدرات مجلس النواب الليبي ومحاربة الفساد ودعم الإصلاحات التشريعية.

من جهته، أكد بينيل، على استعداد الوكالة للتعاون مع مجلس النواب الليبي واهتمامها بشكل خاص بدعم جهود الانتخابات، واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق من أجل زيادة حجم برامج الوكالة في ليبيا والاتفاق على أولويات تلك البرامج .