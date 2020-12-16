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48.8 % نسبة النجاح بامتحانات الثانوية العامة في تاجوراء

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت مراقبة تعليم بلدية تاجوراء، اليوم الأربعاء، تقدم 446 طالبا وطالبة إلى الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2019- 2020 ببلدية تاجوراء.

وأشارت المراقبة عبر بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى نجاح 218 طالبا، فيما رسب 228 آخرون، بنسبة نجاح بلغت 48.88%.

– «تعليم الوفاق»: اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية بنسبة نجاح 43.28%

وفي وقت سابق، اعتمد وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري زايد، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي «2019 – 2020»، بنسبة نجاح 43.28%. وأدى امتحان الثانوية 70 ألفا و150 طالبا وطالبة، موزعين بواقع 54 ألفا و449 في القسم العلمي، و15 ألفا و701 في القسم الأدبي.

وسجلت نسبة النجاح في القسم العلمي بواقع 44.97%، و37.41% للقسم الأدبي، ويخوض 29 ألفا و879 طالبا الدور الثاني في القسم العلمي، مقابل تسعة آلاف و818 طالبا بالقسم الأدبي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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