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العقوري يبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية دعم الانتخابات والشباب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أجرى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في ليبيا جون بينيل، حيث ناقش الطرفان برامج الوكالة في ليبيا وسبل التعاون بين البرلمان والوكالة.

وأكد العقوري حرص لجنة الخارجية بمجلس النواب على دعم برامج الوكالة، كما حث على إعطاء الأولوية لدعم مشاريع الشباب والفئات الضعيفة، وتطوير قدرات مجلس النواب ومحاربة الفساد ودعم الإصلاحات التشريعية.

بدوره أكد بينيل استعداد الوكالة للتعاون مع مجلس النواب، واهتمامها بشكل خاص بدعم جهود الانتخابات، واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق من أجل زيادة حجم برامج الوكالة في ليبيا والاتفاق على أولويات تلك البرامج.

 

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • بالنسبة لموضوع الشهادات الثانوية -ادارة حكومة الوفاق الشرعية – من الضروري تشكيل ادارة توجيه للتخصص حتى لمدة ستة أشهر – للخريحين الثانوي – للتدريب على التخصص قبل الدخول للجامعة .
    حتى بكون الخريج مؤهل من الناحية الفكرية للتخصص داخل الكليات الجامعية -وتوفير الكتاب الجامعي في المكتبات للبحوث والمشاريع .
    وضروري توحيد الزِّي الجامعي للطلاب والطالبات , بحيث يتماشى مع الاعراف الليبية , ويكون تركيز الطلبة على دراستهم وتعليمهم دون حدوث اي فروق اجتماعية بين الطلاب .
    وكذلك تكوين ” مكتب ادارة رقابة للمعلمين وشكاوي الطلاب ”.
    حيث أوجدت التحقيقات عن وجود أعضاء هيءات التدريس يتلقون رشاوي مالية , وتفرقة بين الطلاب من بعض عاءلات الطلبة – وتم حرمان طلاب متفوقين أيتام من التخرج بسبب رشاوي , وصلت حتى لتقديم سيارات وهواتف محمولة غالية الثمن, وشقق واشياء غير اخلاقية – وتقديمها لبعض أعضاء هيءات التدريس الجامعي ضعاف النفوس . لتحويل درجات الطلاب –
    فقط للحصول على خريجين فارغي الدماغ والذمة .
    والتباهي بعض العاءلات بابناءهم بالحصول على شهادات جامعية – وظلم للطلاب المتفوقين . وهذا الشيء لا يمكن تجاهله بكل هذه البساطة .
    الرابط فالأسفل

    👇

    .youtube.com/watch?v=_TBb2Jrvvu0

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