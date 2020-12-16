العقوري يبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية دعم الانتخابات والشباب

أجرى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في ليبيا جون بينيل، حيث ناقش الطرفان برامج الوكالة في ليبيا وسبل التعاون بين البرلمان والوكالة.

وأكد العقوري حرص لجنة الخارجية بمجلس النواب على دعم برامج الوكالة، كما حث على إعطاء الأولوية لدعم مشاريع الشباب والفئات الضعيفة، وتطوير قدرات مجلس النواب ومحاربة الفساد ودعم الإصلاحات التشريعية.

بدوره أكد بينيل استعداد الوكالة للتعاون مع مجلس النواب، واهتمامها بشكل خاص بدعم جهود الانتخابات، واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق من أجل زيادة حجم برامج الوكالة في ليبيا والاتفاق على أولويات تلك البرامج.

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