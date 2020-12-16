ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |

16 December, 2020

دعى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية ،اليوم الأربعاء ،إلى فترة انتقالية تدار فيها البلاد بشكل شبيه بالفدرالية والادارة الذاتية للاقاليم مع المحافظة على المؤسسات السيادية موحدة مثل مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الادارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

و قال بوالخطابية في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،إنه يجب العمل على توحيد كل ما يمكن توحيده من مؤسسات ومن اهمها مجلس النواب الجهه التشريعية المهمة للعبور بنا للمرحلة القادمةوالعمل مع البلديات لأنها تعمل برؤية واحدة وتعاني من نفس المصاعب وهذه الفترة قد تكون من عام الى عامين.

و أضاف بوالخطابية ،أنه و في ظل الوضع الراهن والانقسام السياسي وانقسام المؤسسات وما خلفه الصراع والحروب وما حدث من قتل وتدمير حتى وصل الامر الى ارسال الجرفات والمقاتلين الاجانب والحروب المتبادلة من الجانبين وانحياز المجتمع الدولي كلا الى الطرف الذي يريد ،مما ادي الى انقسام مجلس النواب و خلف آثار اصبح من الصعب علاجها الا بمرور الزمن، ونظرا لهذا التشظي الحاصل في بلادنا وانتشار المرتزقة والقواعد الاجنبية ،اصبح من الضروري توحيد المؤسسات في أسرع وقت ممكن.