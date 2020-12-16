في تحدٍ لاتفاق «5+5».. «النمروش»: بحثت مع سفير «روما» تفعيل إتفاقية التعاون العسكري

استقبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش صباح أمس الثلاثاء، السفير الإيطالي جوزيبي بوتشين، بمقر وزارته بطرابلس.

وذكر في بيان، إنه: ” تناول مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل اتفاقية التعاون العسكري الفني المشترك التي تم توقيعها بداية هذا الشهر في روما بين وزارة الدفاع بحكومة الوفاق و وزارة الدفاع بحكومة جمهورية ايطاليا، التي تشمل التعاون في مختلف المجالات العسكرية بما فيها مجال الطب العسكري” وفق قوله.

أضاف بيان “النمروش” اليوم الأربعاء، أن “اللقاء تطرق الى آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك” وفق قوله

ونصت المادة الثانية من اتفاق اللجنة العسكرية المشتركية «5+5» على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة..