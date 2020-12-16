اخليل: استنفار كتيبة “ثوار طرابلس” بعد اتصال “التاجوري” مطالبًا تسليم المقر والخروج منه

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قال آمر سلاح المدفعية في مصراتة التابع لقوات حكومة الوفاق العقيد فرج اخليل إن آمر كتيبة ثوار طرابلس وأحد قادة بركان الغضب أيوب بوراس حاليا يستنفر جميع أفراد الكتيبة بعد أن اتصل به هيثم التاجوري وأمره بتسليم المقر والخروج منه.

وتابع اخليل في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”الغريب في الأمر أن هذا الصعلوك – التاجوري – بعد ثاني يوم من وصوله يتصل برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج ويجتمع به بفندق الودان”.

ويضيف آمر سلاح المدفعية :” بينما قادة البركان وحتى رتبة لواء في الجيش يحتاج إلى شهر أو شهرين وساعات وقوف أمام الأبواب ليقابل هذا العميل “السراج”، حسب قوله.

ويقول اخليل :”هل أدركتم كيف تمت صناعة هذه الإمعات، هل تريدون تكرار الأخطاء السابقة يا مصراته لصناعة الصعاليك”.

وأكد في منشور آخر أنه بعد ورود معلومات استخباراتية تركية إلى قيادات من مصراتة بتفاصيل زيارة وعمل صبي الإمارات هيثم القبايلي في طرابلس فإنه يجري حاليًا الإعداد لضربة عسكرية ثلاثية الأبعاد.

وقال آمر سلاح المدفعية :”الضربة جاية بكرة نار تحرق من أمامها يقودها غضب آمر لواء الصمود صلاح بادي – المطلوب دوليًا – ضد صبيان الإمارات بطرابلس.

ويضيف اخليل :”من هذا المنطلق أدعو وزير الداخلية والدفاع لدعم هذه الحملة والتي لا مفر منها إلا الموت أنا مع أي عمل عسكري داخل طرابلس لتطهيرها من الصعاليك والقردة وجميع إمكانياتي مسخرة لذلك كما كانت فواهة مدافعنا نار ضد العدو الغازي وجعلته أشلاء هي أيضا جاهزة لتقطيع رؤوس الخونة والعملاء”.