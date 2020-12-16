المحجوب: أبلغنا البعثة باستعداد الجيش لتفعيل أي شيء يحقق الاستقرار ومطالب الليبيين والالتزام به

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب إن القوات المسلحة ملتزمة بكل ما وقعت عليه من اتفاقيات دولية خاصّة بالجانب الاقتصادي، وأهمها إعادة فتح النفط.

المحجوب وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأربعاء أشار إلى أن القيادة العامة جاهزة للاستمرار فيما تم الاتفاق عليه وتنفيذه، حتى فتح الطرق وبقية الإجراءات الخاصة بالمسار العسكري جاهزة في انتظار الطرف الآخر للبدء في التنفيذ.

وأردف أنه تم تبليغ البعثة الأممية باستعداد الجيش لتفعيل أي شيء يحقق الاستقرار ومطالب الليبيين والالتزام بها، رغم محاولات العرقلة التي يحاول البعض تنفيذها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية