عقيل: تعيين ملادينوف مبعوثًا أمميًا للبلاد يؤشر لأمور إيجابية بينها حلول أيام عصيبة على تركيا في ليبيا

ليبيا – اعتبر الباحث السياسي ورئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل أن تعيين نيكولاي ملادينوف مبعوثًا أمميًا للبلاد يؤشر لأمور إيجابية،بينها حلول أيام عصيبة على تركيا في ليبيا.

عقيل وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأربعاء أشار إلى أن تعيين الدبلوماسي البلغاري سيساعد الأوروبيين في المساهمة في الوصول إلى حل للأزمة الليبية.

وأوضح أن المبعوث الأممي الجديد سيكون مسؤولًا عن المسار الدستوري والأمني والسياسي والإنساني والمرأة، أما فيما يتعلق بالمسارات السياسية، فإنه سيتابع تطوراتها بالسياق القائم حتى رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية