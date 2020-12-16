ويليامز : حان الوقت لجميع الليبيين لوضع مصالحهم جانبا لاستعادة سيادة البلاد

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشأن توحيد سعر صرف الدينار الليبي، واعتبرت القرار خطوة مهمة ومطلوبة نحو التخفيف من معاناة الشعب الليبي وعلامة جيدة على أن هذه المؤسسة السيادية والحيوية متجهة نحو الاتحاد، على حد قولها.

وأكدت الممثلة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، في بيان للبعثة أن الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين ولا سيما السياسيين الفاعلين في البلاد، لإبداء شجاعة وتصميم وقيادة مماثلة ووضع مصالحهم الشخصية جانبا، وأن يتجاوزوا خلافاتهم من أجل الشعب الليبي بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها.

وكان قد أقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالإجماع خلال اجتماعه، اليوم، توصية اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي يعادل الدولار 4.48 دينار، وذلك ابتداء من الثالث من يناير 2021.

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