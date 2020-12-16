«المشري»: أطلعت سفير «روما» على «المستجدات» وسبل دفع العملية السياسية للأمام

التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، اليوم الأربعاء، السفيرَ الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان “المشري”: “ناقش الطرفان خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، ومستجدات الحوار السياسي، وجهود إيطاليا للمساعدة في حل الأزمة الليبية، وسبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين” وفق قوله.

وفي وقت سابق أمس، استقبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش صباح أمس الثلاثاء، السفير الإيطالي جوزيبي بوتشين، بمقر وزارته بطرابلس.

وذكر في بيان، إنه: ” تناول مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها في لتفعيل اتفاقية التعاون العسكري الفني المشترك التي تم توقيعها بداية هذا الشهر في روما بين وزارة الدفاع بحكومة الوفاق و وزارة الدفاع بحكومة جمهورية ايطاليا، التي تشمل التعاون في مختلف المجالات العسكرية بما فيها مجال الطب العسكري” وفق قوله.

أضاف بيان “النمروش” اليوم الأربعاء، أن “اللقاء تطرق الى آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك” وفق قوله.