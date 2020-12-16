«داخلية الوفاق» تدرس الاحتياجات الأمنية لمنطقة العربان

التقى مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية في حكومة الوفاق، عميد محمد المداغي، اليوم الأربعاء، وفدا من أعيان ومشايخ العربان.

وشهد اللقاء، الذي عقد بديوان وزارة الداخلية في طرابلس، استعراض الأوضاع الأمنية داخل منطقة العربان للوقوف على «أهم المتطلبات والاحتياجات الأمنية، وحلحلة المشكلات والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني بالمنطقة»، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع، الذي يأتي تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية بشان حلحلة العراقيل الأمنية داخل كل المناطق، إلى «تذليل الصعاب أمام المؤسسات العاملة بالمنطقة من أجل توفير الخدمات الأساسية والأمنية للأهالي وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والخدمية».

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