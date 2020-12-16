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رفض شعبي على مواقع التواصل الاجتماعي لـ قرار توحيد الصرف

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

موجة غضب واسعة انتابات رواد مواقع التواصل الإجتماعي في ليبيا إثر قرار المصرف المركزي بتوحيد سعر الصرف 4.48 ، Osama Albuaiche كتب على صفحته الشخصية على “فيسبوك” ” في ناس مزال مش فاهمة الوضع راهو معادش فيه مخصصات أرباب الأسر”

فيما كتب علي الفايدي “يريدون اخضاعكم ، يريدون اذلالكم 4.48 إذا قريبا “النفط مقابل الغذاء”

و رد عليه محمود الفايدي ” انباعت ليبيا و صرفو حقها ، و الأيام بينتنا” ، فيما نشر سلطان النصراوي، خريطة لـ ليبيا و كتب عليها “تم البيع”.

بدوره كتب Ràmzë Alwërfle “الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته” في إشارة لـ الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي .

عبدالسلام خميس كتب على صفحته متهكما “‏عندكم علم أن الصديق الكبير امصكر رأسه على سعر الصرف4.50 ، و لكن بارك الله فيه الحبري ماسك و شد منه قرشين و خلاه 4.48 بارك الله فيك يا الحبري ، الله لا تربحكم لا دنيا و لا أخرة.

فيما تواصلت ردود الأفعال الغاضبة حيث كتب Vamos Zezo “عليم الله أنهن أيماااات سود نود و حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم كلهم” و كتب أخر “يلي داس القرش الأبيض لليوم الأسود يطلعه، تقريباً مفيش أسود من هكي ” و كتب أخر “اتريدو اتذلو الشعب يلعن بوكم كلكم بدون استثناء وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم”

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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