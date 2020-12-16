السيسي وبن زايد يؤكدان على ضرورة مواصلة الجهود لحل الأزمة الليبية

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال لقائه ولى عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، على ضرورة مواصلة الجهود لحل الأزمة الليبية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن اللقاء تطرق إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، مشيرا إلى أن المناقشات عكست تفاهما متبادلا على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة من قبل تدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة.

وأضاف المتحدث أن السيسي شدد على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

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