ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

16 December, 2020

بحثت اللجنة المشكلة بقرار من وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بشأن دمج “قوات الثوار” داخل المؤسسة الأمنية الخطط والإجراءات المتخذة بشأن إستعاب ودمج المقاتلين بوزارة الداخلية من خلال الخطط التدريبية لتأهيلهم لإنخراط في العمل الأمني والشرطة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها ،إنه تم خلال الإجتماع الذي عقد بديوان مديرية أمن الجفارة صباح اليوم الأربعاء برئاسة عميد عبدالناصر الطيف رئيس اللجنة وبحضور أعضاءها مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه اللجنة وإيجاد الحلول لها، بما يضمن الوصول إلى نتائج إيجابية تخدم الصالح العام، وذلك بعد أن أبدا قادة المحاور بالمنطقة الغربية إستعدادهم للتعاون مع اللجنة لوضع الخطط التي من شأنها أن تسهم في إنجاح هذا العمل وبناء مؤسسة أمنية قوية.