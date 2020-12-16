الثني يتفقد رفقة مستشاريه مستشفى سلوق القروي 

أجرى رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، مساء أمس رفقة مستشاريه للشؤون الطبية، جولة ميدانية في مستشفى سلوق القروي، وذلك لمتابعة سير عمله والوقوف على أبرز احتياجاته.

حيث استمع لشروح وافية عن سير العمل، وحجم الخدمات التي يقدمها المستشفى لسكان بلدية سلوق وما جاورها، إضافة إلى أبرز الاحتياجات التي يتطلبها العمل.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة الإسراع في حل كافة المشاكل التي تعترض عمل المستشفى، متعهدا بتوفير كافة الاحتياجات التي يتطلبها العمل ليستمر المستشفى في تقديم خدماته.

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