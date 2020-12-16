الثني يتفقد رفقة مستشاريه مستشفى سلوق القروي 

أجرى رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، مساء أمس رفقة مستشاريه للشؤون الطبية، جولة ميدانية في مستشفى سلوق القروي، وذلك لمتابعة سير عمله والوقوف على أبرز احتياجاته.
حيث استمع لشروح وافية عن سير العمل، وحجم الخدمات التي يقدمها المستشفى لسكان بلدية سلوق وما جاورها، إضافة إلى أبرز الاحتياجات التي يتطلبها العمل.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة الإسراع في حل كافة المشاكل التي تعترض عمل المستشفى، متعهدا بتوفير كافة الاحتياجات التي يتطلبها العمل ليستمر المستشفى في تقديم خدماته.
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