ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

16 December, 2020

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د.عماد السايح اليوم الأربعاء ،السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو بديوان مجلس المفوضية .

واستعرض اللقاء الذي انعقد بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب استعدادات المفوضية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في 24 ديسمبر من عام 2021، وتطور العملية الانتخابية في ليبيا ابتداءً من عملية انتخاب المؤتمر الوطني العام، وحتى انتخاب مجلس النواب.

ومن جهته أشاد السفير الإيطالي بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية ، وبحث مايمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.