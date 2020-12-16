توقف الاتصالات الهاتفية بمناطق متفرقة في سرت

توقفت خدمات الاتصالات الهاتفية في مناطق متفرقة في مدينة سرت؛ جراء سرقة خارجين عن القانون كوابل الاتصالات النحاسية بغرف تجمعات التفتيش المجاورة لمقري فرع مصرف ليبيا المركزي في سرت وفندق المدينة، على ما أعلنت مصادر بشركة «هاتف ليبيا».

واعتبرت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن ما حدث «كارثة» تسببت فى «مختنقات كبيرة» لقطاع الاتصالات بمدينة سرت، لافتة إلى تقدم شركة «هاتف ليبيا» ببلاغ إلى الجهات الأمنية ضد من وصفتهم بـ«المخربين والخارجين عن القانون».

– توقف خدمات الاتصالات بسرت بعد أقل من يوم على عودتها

وتعرضت بعض المقار الإدارية في سرت، أمس الثلاثاء، للسرقة، بينها مكتب هيئة الصحافة، وميناء سرت التجاري في غياب الحماية الأمنية، حسب المصادر.

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