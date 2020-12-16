ليبيا تسجل 560 إصابة و 576 حالة شفاء و 5 وفيات

سجلت ليبيا يوم أمس خمسمئة وستين إصابة بفيروس كورونا المستجد من بين ثلاثة آلاف وثلاثمئة عينة تم إجراء فحوصات البي سي آر لها في عموم البلاد، حسب إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه الأخير حول تطور الوضع الوبائي في البلاد، مضيفا تماثل خمسمئة وستة وسبعين مصابا للشفاء، ووفاة خمسة آخرين بالفيروس.
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قناة ليبيا
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