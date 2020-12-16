«البريقة»: وصول ناقلتي نفط غدا.. وشركات التوزيع مستمرة في تسلم طلبياتها

توقعت شركة البريقة لتسويق النفط وصول الناقلة «أنوار الخليج» صباح غد الخميس، إلى منطقة المخطاف، والناقلة «أنوار ليبيا» ظهر الغد.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الناقلة «أنوار الخليج» ستباشر عمليات تزويد شركات التوزيع فور انتهاء الناقلة «أنوار أفريقيا» من عملية التفريغ، ثم تليها الناقلة «أنوار ليبيا».

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وأكدت استمرار شركات التوزيع في تسلم طلبياتها، فيما لا يزال رجالها من خلال نقطة التوزيع المباشر من ميناء طرابلس البحري يسيرون الطلبيات حتى اللحظة، وشددت على أن النواقل تصل تباعا إلى نقاط التفريغ على امتداد السواحل الليبية وفق الجدول المعد لها.

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