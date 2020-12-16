ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 December, 2020

أعرب عضو مجلس النواب صالح افحيمة عن عدم ثقته في جدوى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي، تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية.

و كتب افحيمة على حسابه بموقع “فيسبوك” اليوم الأربعاء قائلاً: “لستُ واثقا من أن سعر الصرف الجديد سوف يلبي الطموحات” وفق قوله ،وأضاف : “يبدو أن البنك المركزي ايضا بات يمارس سياسة الإعياء. أرجو أن لا اكون على حق”.