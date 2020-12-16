أعرب  عضو مجلس النواب صالح افحيمة عن عدم ثقته في جدوى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي، تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية.
و كتب افحيمة على حسابه بموقع “فيسبوك” اليوم الأربعاء قائلاً: “لستُ واثقا من أن سعر الصرف الجديد سوف يلبي الطموحات” وفق قوله ،وأضاف : “يبدو أن البنك المركزي ايضا بات يمارس سياسة الإعياء. أرجو أن لا اكون على حق”.