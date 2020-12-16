البنداق لـ ليبيا 24: الحوار وصل إلى طريق مسدود بسبب البعثة الأممية

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أكد عضو مجلس النواب عضو لجنة الحوار حمد البنداق أن الحوار وصل إلى طريق مسدود، محملا البعثة الأممية نتيجة ما آل إلية الحوار السياسي الليبي

وقال البنداق في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن كثرة المقترحات من البعثة الأممية وعدم جديتها في الحوار تسبب في وصول الحوار إلى طريق مسدود، وبقاء المجلس الرئاسي الحالي وإطالة أمد الأزمة

وأشار البنداق، إلى أن الجولة الثالثة من الحوار السياسي فشلت في الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية .

وحددت البعثة موعد بدء خارطة الطريق في 21 ديسمبر 2020 ، وهو التاريخ الذي ستجتمع فيه اللجنة القانونية لاختيار المناصب السيادية والقاعدة الدستورية .

وفشل أعضاء لجنة الحوار السياسي في التوافق خلال عدد من الجولات على آلية اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد، والحكومة الانتقالية.

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