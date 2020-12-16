في استطلاع رأي سريع.. دلباك يرصد ردود الفعل حول تعديل سعر الصرف

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس (خاص) |

16 December, 2020

أجرى مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة، استطلاع للرأي سريع بعد ساعات من قرار تعديل صرف الدولار مقابل الدينار الليبي الذي حدد بـ 4.48 دينار ليبي مقابل 1 دولار أمريكي.

وأوضح رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة د. محمد ابوراس الشريف، أن الاستطلاع تم أجراءه عبر منصات التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتوتير حيث كانت النتائج الأولية على النحو التالي:

-يري عدد من المواطنين أن تعديل سعر الصرف أن لم يرفقه زيادة في مرتبات وأجور الموظفين فهو غير عادل وغير جيد ولن يفي الغرض من التعديل وهو تحسين الظروف المعيشية للمواطن وسيضعف من القوة الشرائية للمواطن.

-ويري عدد آخر أن إدارة مصرف ليبيا المركزي وعدد من المسؤولين الحكوميين اتخذوا هذا الإجراء وهو رفع قيمة الدولار مقابل الدينار لتغطية عجز حكومي سابق ووصفة البعض بالفساد المالي.

-بينما يرى عدد آخر أن هذا القرار ربما يكون بداية لإصلاحات اقتصادية قد تعمل بشكل تدريجي لعودة قوة الدينار الليبي من جديد وأن القرار هو الحل الأنسب في مثل هكذا ظروف.