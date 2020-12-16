مسؤول تعليم بنغازي “أخبار ليبيا24” سنبدأ منح العهد المالية لمدراء المدارس الأسبوع المقبل

وأضاف بالحسن في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ خلال اجتماع أقيم بمدرسة ابن خلدون أنه سيتم تسليم المعقمات التي ستكفي المؤسسات لفترة شهر.

قال مسؤول التعليم بمدينة بنغازي مصطفى بالحسن اليوم الأربعاء منتصف الأسبوع المقبل سيتم صرف العهد المالية لمدراء المدارس لمباشرة تنظيف المدارس و تعقيمها.

وأشار مسؤول تعليم بنغازي إلى أنه تم توفير أجهزة لقياس الحرارة ووزعت كميات منها للمدارس وسيتم توزيع كميات أخرى بواقع جهاز لكل 300 طالب.

وتابع بالحسن أنه تم توقيع عقود صيانة سريعة للمدارس التي ستبدأ هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، موضحًا أن مكتب تعليم البركة سيباشر العام الدراسي الجديد بشكل رسمي الأسبوع المقبل.

و يعد المكتب التعليمي لمنطقة البركة أحد أكبر المكاتب التعليمة في مدينة بنغازي ويضم ما يقرب 108 مدرسة .