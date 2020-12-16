بعد تهديده بالانسحاب من لجنة”5+5″ .. النمروش: ندعم كل حوار يهدف إلى سلام دائم في ليبيا

أعلن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، الأربعاء، عن تأييده لكل حوارٍ يهدف إلى سلام دائم في ليبيا.

وأكد النمروش في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، دعمه لما توصلت اليه لجنة الحوار بشأن إجراء انتخابات العام القادم، قائلا إنه سيعمل على تهيئة الظروف لنجاح الاستحقاقات.

وجاءت تصريحات النمروش عقب إعلانه أن اللجنة العسكرية “5+ 5” تم تشكيلها بضغوطات من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ، في محاولة منه للتنصل من توقيع حكومة الوفاق غير المعتمدة على الاتفاقية التي نتجت عن اجتماعات اللجنة، كما كان قد شكك في أن تتم إجراء الانتخابات خلال سنة واحدة في ظل وجود حكومة انتقالية .

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