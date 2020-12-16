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بعد تهديده بالانسحاب من لجنة”5+5″ .. النمروش: ندعم كل حوار يهدف إلى سلام دائم في ليبيا

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، الأربعاء، عن تأييده لكل حوارٍ يهدف إلى سلام دائم في ليبيا.

وأكد النمروش في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، دعمه لما توصلت اليه لجنة الحوار بشأن إجراء انتخابات العام القادم، قائلا إنه سيعمل على تهيئة الظروف لنجاح الاستحقاقات.

وجاءت تصريحات النمروش عقب إعلانه أن اللجنة العسكرية “5+ 5” تم تشكيلها بضغوطات من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ، في محاولة منه للتنصل من توقيع حكومة الوفاق غير المعتمدة على الاتفاقية التي نتجت عن اجتماعات اللجنة، كما كان قد شكك في أن تتم إجراء الانتخابات خلال سنة واحدة في ظل وجود حكومة انتقالية .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • النمروش فنكوش صنف مغشوش ينبح على الفاضى فهو لا يملك الانسحاي من لجنة العشرة وسيرحل مع السراج مع تشكيل حكومة جديدة ولهذا نرى منه هذا التخبط والهزيان وراى الجميع ان اردوغان يتحرك بضوء اخضر من بوتن الذى يعامله ككلب مسعور يوجهه حسب مصالح روسيا التى اعطت به ضوء اخضر لنقل ارهابيين وهى مستفيدة من استمراره فى نقل اسلحة وارهابيين حتى تجد مبررا لتواجد قواتها فى ليبيا بينما لو توحدت مؤسسات الجيش فسيرحل جميع القوات الاجنبية التركية والروسية

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