صالح افحيمة: سعر الصرف الجديد لن يلبي الطموحات

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه ثقة في إن سعر الصرف الجديد للدينار الليبي سوف يلبي الطموحات.

وأضاف افحيمة في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن البنك المركزي بات يمارس ما وصفها بسياسة الإعياء.

وكان خبراء قد أوضحوا ‏ أن توحيد سعر صرف الدولار بـ 4.48 بقرار من المصرف المركزي في دولة تنتج مليون و300 ألف برميل يوميا بخلاف سعره الأول الذي كان 1.40 يعني أن المواطن سيتحمل دفع الفارق 3.08 دينار لسداد ما نهبته الحكومات وما ذهب لتركيا من مليارات بالإضافة لما سرقه التجار والمليشيات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24