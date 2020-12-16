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أهالي وادي الآجال يشتكون شح السيولة وتردي الخدمات المصرفية

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

إلى منطقة وادي الآجال التي يعاني سكانها من نقص حاد في المحروقات، يقابله شح السيولة النقدية بالمصارف قناة ليبيا سلطت الضوء على مشاكل مناطق وبلديات وادي الآجال، وأعدت هذا التقرير.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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