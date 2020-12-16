فريق الرصد بسبها: إجمالي إصابات فيروس كورونا بالبلدية بلغ 1107 حالات حتى الآن

أعلن فريق الرصد والاستجابة السريعة فرع سبها، الأربعاء، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا بالبلدية بلغ 1107 حالات والوفيات بلغت 50 حالة حتى الآن.

وأضاف فريق الرصد في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 62 حالة وتماثل 995 حالة للشفاء.

وأوضح الفريق أن شهر ديسمبر شهد زيادة بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالشهرين السابقين، مبينا أنه خلال الأسابيع الأولى من ديسمبر تم تسجيل عدد 6 حالات وفاة بالمدينة.

وأكد الفريق على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24