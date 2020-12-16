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موظفو السجل المدني درنة يطالبون بتسوية أوضاعهم المالية

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قام موظفو مكتب إصدار السجل المدني درنة المشمولين بالقرار 381 لعام 2016، بوقفة احتجاجية تخللها بيان طالبوا فيه رئيس مصلحة الأحوال المدنية بتسوية أوضاعهم المالية أسوة بمكتبي البيضاء وطبرق، أو تقديم توضيح لهم حول الاستمرار في العمل من عدمه.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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