بعد قرارات الكبير.. نشطاء يحددون 25 من الشهر الجاري موعدا للعصيان المدني

دعا نشطاء الشعب الليبي بجميع أطيافه للنزول في مظاهرات حاشدة في كافة أرجاء البلاد يوم 25 من الشهر الجاري.

وطالب النشطاء في بيان لهم اليوم الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن يستمر الاحتشاد حتى يتمكنوا من إسقاط محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، وتغيير مجلس الادارة بالمصرف.

كما دعا النشطاء إلى عصيان مدني شامل من أجل أن تتحقق مطالبهم التي تتمثل في توحيد سعر الصرف على 1.32دينار ليبي، وتوفير السيولة، إلغاء قرار خصم 20% من المرتبات.

وكان المصرف المركزي قد قرر في وقت سابق، اليوم الأربعاء، تعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة لكل دينار، أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار ابتداء من الثالث من شهر يناير المقبل.

وقد أثار قرار تعديل سعر الصرف الذي اتخذه مجلس إدارة المصرف المركزي، ردود فعل غاضبة في أوساط الشارع الليبي، حيث رأى البعض أن تعديله بهذا الشكل يعد تغطية على المليارات التي سرقها المسؤولين من أموال الشعب الليبي، ورأى آخرون أن سعر الصرف الجديد سيترتب عليه زيادة في أسعار المحروقات، وغيرها من أسعار وخدمات يتم تقديمها للمواطنين بسعر مدعوم.

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