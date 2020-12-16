في محاولة لشرعنتها.. داخلية الوفاق في طريقها لدمج الميليشيات في المؤسسة الأمنية

بحثت اللجنة المشكلة بقرار من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، ملف دمج الميليشيات داخل المؤسسة الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن اللجنة تشاورت بشأن الخطط والإجراءات المتخذة بشأن استيعاب ودمج الميليشيات بوزارة الداخلية من خلال الخطط التدريبية لتأهيلهم للانخراط في العمل الأمني والشرطة.

وأضافت الوزارة أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مديرية أمن الجفارة، برئاسة عبد الناصر الطيف رئيس اللجنة وبحضور أعضاءها، مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه اللجنة وإيجاد الحلول لها، بما يضمن الوصول إلى نتائج إيجابية.

وأوضحت الوزارة أن قادة المحاور بالمنطقة الغربية أبدوا استعدادهم للتعاون مع اللجنة لوضع الخطط التي من شأنها أن تسهم في إنجاح هذا العمل وبناء مؤسسة أمنية قوية، على حد زعمهم.

ويرى مراقبون أن ما تمارسه الوفاق من محاولة لدمج الميليشيات إلى صفوف داخليتها ما هو إلا نوع من إضفاء الشرعية على الميليشيات والمرتزقة المدعومين من قبل تركيا.

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