مديرية أمن أوجلة: اجتماع لتفعيل الغرفة الأمنية المشتركة

احتضنت مديرية أمن أوجلة – إجخرة أمس اجتماع مديري أمن المنطقة الأمنية الرابعة ومختلف رؤساء فروع الأجهزة الأمنية والإدارات والمكاتب بوزارة الداخلية، وذلك لمتابعة تفعيل خطة الغرفة الأمنية للمنطقة، التي تشكلت بناء على تعليمات وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.
وناقش الاجتماع تفعيل الغرفة الأمنية المشتركة بالمنطقة ومقرها مديرية أمن أجدابيا، لتسهيل عملية التواصل بين مكوناتها، إلى جانب الأوضاع الأمنية بالمنطقة والمشاكل التي تواجهها، وآليات تفعيل الخطة من خلال العديد من المسارات، وأبرزها المجاهرة بالأمن وضبط كل المخالفين للقانون.
وتم الاتفاق على الانطلاق بعمل الغرفة ابتداء من هذا الاجتماع، على أن تحال نتائج عملها بشكل دوري لوزارة الداخلية.
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