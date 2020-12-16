مديرية أمن أوجلة: اجتماع لتفعيل الغرفة الأمنية المشتركة

احتضنت مديرية أمن أوجلة – إجخرة أمس اجتماع مديري أمن المنطقة الأمنية الرابعة ومختلف رؤساء فروع الأجهزة الأمنية والإدارات والمكاتب بوزارة الداخلية، وذلك لمتابعة تفعيل خطة الغرفة الأمنية للمنطقة، التي تشكلت بناء على تعليمات وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.

وناقش الاجتماع تفعيل الغرفة الأمنية المشتركة بالمنطقة ومقرها مديرية أمن أجدابيا، لتسهيل عملية التواصل بين مكوناتها، إلى جانب الأوضاع الأمنية بالمنطقة والمشاكل التي تواجهها، وآليات تفعيل الخطة من خلال العديد من المسارات، وأبرزها المجاهرة بالأمن وضبط كل المخالفين للقانون.

وتم الاتفاق على الانطلاق بعمل الغرفة ابتداء من هذا الاجتماع، على أن تحال نتائج عملها بشكل دوري لوزارة الداخلية.