باشاغا يشارك في ورشة عن «تنمية جباية إيرادات» وزارة الداخلية

اختتمت، اليوم الأربعاء، بفندق «كورنثيا» ورشة عمل بعنوان «مسار وتنمية جباية إيرادات وزارة الداخلية ودورها في دعم ميزانية الدولة» برعاية وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، وإشراف إدارة شؤون المالية بوزارة الداخلية.

شارك وزير الداخلية فتحي باشاغا، في الورشة عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث أكد أهمية هذه الورشة في تحويل التقنيات والمنظومات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، موضحا أن وزارة الداخلية تعتبر من الوزارات التي تدخل إيرادات لدعم الدولة واقتصادها، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

– «داخلية الوفاق» تبحث في ورشة عمل مسار وتنمية وجباية إيراداتها

وتمحورت الورشة التي نظمت على مدى يومين حول التعريف بأهمية الإيرادات وتحصيلها، وتوسيع آفاق المستهدفين من ورشة العمل والوسائل الحديثة في النظم المالية، وكيفية توظيف تقنية المعلومات في المجال المالي، وبناء الثقة بين المؤسسات التابعة للقطاع.

وحضر الورشة عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، ومدير إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية، وعدد من الجهات الرقابية، بجانب عدد من الخبراء والمختصين وأساتذة الجامعات.

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