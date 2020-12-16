عبد الله الثني يبحث تذليل مشكلات بلدية ساحل الجبل الأخضر

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء أوضاع بلدية ساحل الجبل الأخضر ، وذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي لعضو مجلس النواب عن الدائرة الدكتور خليفة الدغاري.

وناقش الثني مع النائب سير عمل مختلف المشاريع التي تنفذها الحكومة لصالح البلدية، ونسب إنجازها.

وبحث الاجتماع أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها البلدية ومشاريعها، وكيفية وضع الحلول لها لضمان سير العمل بها على أكمل وجه.

وتطرق الاجتماع لبعض المختنقات في قطاعي المواصلات و الصحة وكيفية وضع الحلول لها، إضافة إلى استمرار كافة الخدمات للبلدية ومناطقها خصوصا خلال فصل الشتاء باعتبار المنطقة جبلية وتضم غابات غزيرة الأمطار.