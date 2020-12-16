عبد الله الثني يبحث تذليل مشكلات بلدية ساحل الجبل الأخضر

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء أوضاع بلدية ساحل الجبل الأخضر ، وذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي لعضو مجلس النواب عن الدائرة الدكتور خليفة الدغاري.
وناقش الثني مع النائب سير عمل مختلف المشاريع التي تنفذها الحكومة لصالح البلدية، ونسب إنجازها.
وبحث الاجتماع أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها البلدية ومشاريعها، وكيفية وضع الحلول لها لضمان سير العمل بها على أكمل وجه.
وتطرق الاجتماع لبعض المختنقات في قطاعي المواصلات و الصحة وكيفية وضع الحلول لها، إضافة إلى استمرار كافة الخدمات للبلدية ومناطقها خصوصا خلال فصل الشتاء باعتبار المنطقة جبلية وتضم غابات غزيرة الأمطار.
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