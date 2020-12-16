سلامة يُشيد بقرار توحيد سعر الصرف

أخبار ليبيا 24

أشاد الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، بشأن توحيد سعر صرف الدينار الليبي.

وأوضح سلامة في تغريدة عبر تويتر، اليوم الأربعاء، بأنه على الرغم من الخلافات والعراقيل تمكنت ليبيا من جمع مجلس إدارة مصرفها المركزي للمرة الأولى منذ سنوات ومن اعتماد سعر صرف موحد للدينار.

ويأتي ذلك بعدما اعتمد مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدينار عند 4.48 للدولار الواحد مؤكداً؛ سريان هذا السعر على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية بدأ من مطلع يناير المقبل.