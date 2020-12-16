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“داخلية الوفاق” تمضي في دمج المقاتلين بالمؤسسة الأمنية

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل وزارة الداخلية مساعيها الرامية إلى دمج المقاتلين في المؤسسة الأمنية ليمارسوا العمل الأمني والشرطي من خلال خطط تدريبية خاصة لإعادة تأهيلهم.

وفي آخر الخطوات، بحثت اللجنة المشكلة بقرار من وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بشأن دمج المقاتلين، في اجتماع عُقد بديوان مديرية أمن الجفارة، الأربعاء، الإجراءات المتخذة لاستيعاب المقاتلين بوزارة الداخلية.

وتناول الاجتماع الذي ترأسه، العميد عبدالناصر الطيف، رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها، “المشاكل والعراقيل التي تواجه اللجنة وإيجاد الحلول لها، بما يضمن الوصول إلى نتائج إيجابية تخدم الصالح العام”.

ووفق بيان لـ”داخلية الوفاق”، فقد أبدى قادة المحاور بالمنطقة الغربية استعدادهم للتعاون مع اللجنة لوضع الخطط اللازمة لإنجاح دمج المقاتلين “وبناء مؤسسة أمنية قوية”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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