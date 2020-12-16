نبض ليبيا تدعم إنهاء الانقسام المؤسساتي في ليبيا

أعلنت منظمة نبض ليبيا للسلام والتنمية، دعمها لكافة الجهود الرامية لتوحيد مجلس النواب، وجمع شمله ليقوم بدوره الأساسي والمأمول منه.

كما أكدت المنظمة في بيان أصدرته -حمل توقيع نحو 200 شخصية من القيادات السياسية التشريعية والتنفيذية ومن تيارات سياسية مختلفة وقيادات ثقافية ومن رؤساء اتحادات ومنظمات المجتمع المدني في مدن ليبية مختلفة- دعمها للجهود الرامية لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وإنهاء الانقسام المؤسساتي، وتوحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي التي انعكست على كافة مناحي الحياة.

كما أعربت المنظمة في بيانها عن تطلعها لإنجاز المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتق الحوار السياسي الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة وتحقيق رأب الصدع وإعادة انتخاب سلطة تنفيذية جديدة تقود البلاد خلال فترة انتقالية محددة بهدف الوصول إلى الاستقرار الدائم والسلام الشامل بداية بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كل الأراضي والمياه والأجواء الليبية بدون استثناء وتوحيد المؤسسات السيادية المدنية والعسكرية في ضوء تفاهمات لجنة العشرة.