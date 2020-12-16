سفير واشنطن يلتقي باشاغا في مصراتة لبحث مخرجات حوار “5+5”

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا” صباح اليوم الأربعاء بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، وبحضور “أحمد أبوشحمة” أمر ما تعرف “غرفة العمليات الميدانية ببركان الغضب” وعضو لجنة 5+5.

وبحسب بيان “داخلية الوفاق”: “تركز اللقاء الذي عُقد بمدينة مصراته على مناقشة آفاق التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في المجال الأمني، وكذلك استعراض الوضع الأمني والسياسي في ظل التطورات الأخيرة، ومناقشة مخرجات حوار 5+5 الذي عُقد بمدينة غدامس خلال المدة الماضية” وفق قوله.

أضاف البيان: “تم التأكيد على أن المسارات السياسية هي الطريق لدعم الإستقرار في ليبيا وتجنب التصعيد العسكري, بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام التي تخدم البلدين” بحسب قوله.