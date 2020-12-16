ليبيا الان

جولة تفقدية لمسؤولي سرت للمقار الإدارية التي ستسلم للبرلمان

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت بلدية سرت، إنه إطار متابعة ما تم الاتفاق بشأنه بخصوص تخصيص بلدية سرت لعدد من المقار الإدارية بالمجمع الحكومى لمجلس النواب الليبي، فقد قام قام عضو المجلس التسييري لبلدية سرت عبد العالى هيبلو يرافقة المدير المكلف بتسيير الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية الوافى منصور واللجنة الإدارية المكلفة من رئيس ديوان مجلس النواب ومدير مكتب المشروعات ببلدية سرت م. عمران أبوزميتة، بجولة عمل لمتابعة المقار الإدارية.

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، أوضح مدير إدارة الاعلام ببلدية سرت أن اللجنة قامت بجولة عمل لمتابعة المقار الإدارية المشغولة حاليا من طرف مراقبات ومكاتب ومصالح ببلدية سرت، وأطلعت اللجنة المكلفة من رئيس المجلس التسييري للبلدية على المقرات الإدارية الأربعة المخصصة للبرلمان واللجان البرلمانية، والتى ستتولى استلامها قريبا بالتنسيق مع بلدية سرت والشركة المسؤولة على المبانى والمقرات الإدارية بسرت .

 

 

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • مستحيل ـ يكون شئء إسمه ”⛔توحيد مؤسسات للدولة⛔ ”
    ببساطة لأنه هروبو تغطية على الفساد الأداري ـ والادرات يتم تقسيمها حسب التخصص والمحتوى الانتاجي أو المحتوى التنفيذي ـ كل مؤسسة على حدة
    وكل مؤسسة ليبية لها عمل مختلف عن الأخرى ـوإدارة وملفات وموظفين مختلفين عن الأخرين ـ وهذا الشئء أساسي للمحتوى الاقتصادي للبلاد .وعدم الاعتماد الكلي على إنتاج النفط وتصديره والاعتماد على ايراداته لتغطية الفساد فالمؤسسات الاخرى دون محاسبة إدارية ـ مما يسبب مشاكل للبنك المركزي بطرابلس ـ وتغييب المصارف والبنوك الاخرى فالمناطق الليبيةعن المراقبة المالية والمحاسبة الادارية .
    ومن المهم تقليص الأجسام الغير مرغوب فيها داخل الدولة
    وتصحيح السفارات والعمل الخارجي .
    باختصار إذا كان برلماي واحد يتقاضى 4 اضعاف مرتب موظف او قاضي أو فلاح ييحرث تراب الارض فبرد الشتاء وحرالصيف , فهذا يعتبر احباط حتى للخريجين الجدد أو للطلاب في مقاعد الدراسة . ولن يعطي أي نتيجة إطلاقا . لأي خطوة مستقبلية لأي شخص ليبي .إذا لم تكن هناك محاسبة لكل هؤلاء وما ملكت ايمانهم من ارزاق المواطنين سواء نواب أو أحزاب أو موظفين أو إدارات فاسدة …………………………………………. إنتهى .

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