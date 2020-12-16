جولة تفقدية لمسؤولي سرت للمقار الإدارية التي ستسلم للبرلمان

قالت بلدية سرت، إنه إطار متابعة ما تم الاتفاق بشأنه بخصوص تخصيص بلدية سرت لعدد من المقار الإدارية بالمجمع الحكومى لمجلس النواب الليبي، فقد قام قام عضو المجلس التسييري لبلدية سرت عبد العالى هيبلو يرافقة المدير المكلف بتسيير الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية الوافى منصور واللجنة الإدارية المكلفة من رئيس ديوان مجلس النواب ومدير مكتب المشروعات ببلدية سرت م. عمران أبوزميتة، بجولة عمل لمتابعة المقار الإدارية.

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، أوضح مدير إدارة الاعلام ببلدية سرت أن اللجنة قامت بجولة عمل لمتابعة المقار الإدارية المشغولة حاليا من طرف مراقبات ومكاتب ومصالح ببلدية سرت، وأطلعت اللجنة المكلفة من رئيس المجلس التسييري للبلدية على المقرات الإدارية الأربعة المخصصة للبرلمان واللجان البرلمانية، والتى ستتولى استلامها قريبا بالتنسيق مع بلدية سرت والشركة المسؤولة على المبانى والمقرات الإدارية بسرت .