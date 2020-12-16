مستشفى أوباري العام يستقبل 50 حالة تسمم

وصلت 50 حالة تسمم إلى مستشفى أوباري العام، اليوم الأربعاء، وذلك قبل أن يتم علاجها وتغادر المستشفى في صحة جيدة، على ما أعلن مدير المستشفى سليمان علوة.

وألمح علوة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى تسبب وجبات تناولتها الحالات خلال مناسبة في تسممها، منوها بجهود مديرية أمن أوباري والجيش لإيصال هذه الحالات إلى المستشفى.

– تعليق العمل بمستشفى أوباري بعد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا

يشار إلى تعليق العمل في مستشفى أوباري العام في يونيو الماضي، بعد إصابة احد العاملين به بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك قبل أن يعود المستشفى إلى العمل مجددا بعد عدة أيام.

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