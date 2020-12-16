مصراتة تدعو مالطا لفتح قنصلية بالمدينة وتدشين خط طيران مباشر

استقبل عميد بلدية مصراتة صباح اليوم الأربعاء رفقة أعضاء المجلس البلدي مصراتة، ووكيل ديوان البلدية، القنصل المالطي بليبيا، وسكرتير الخارجية المالطية.

وفي بيان للبلدية، عُقد اجتماع مع الوفد المالطي، تم خلاله التباحث في عديد الأمور، أهمها: “فتح قنصلية لدولة مالطا ببلدية مصراتة، وتدشين خط طيران بين مطاري مصراتة وفاليتا، وزيادة الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي بين المدينتين”.

وأضاف البيان: “هذه الزيارة التي قام بها الوفد المالطي لفتح باب التعاون الليبي المالطي، وإقامة التوأمة الاقتصادية والتجارية مع بعض العواصم والمدن الأوروبية”.